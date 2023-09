Apprezzamento a una ragazza e scoppia la rissa in strada

Un apprezzamento di troppo a una ragazza. Questa la causa scatenante di una rissa scoppiata a Villa Adriana, nel comune di Tivoli. Diverse le chiamate arrivate al 112 per una rissa in strada, in via Lago di Annone, provincia nord est della Capitale.

Le persone coinvolte hanno poi tentato di allontanarsi all’arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Tivoli e di un’ambulanza. I militari hanno fermato un 39enne nomade, un 36enne ucraino e un 46enne romeno, tutti già noti per precedenti reati, visibilmente alterati dall’abuso di sostanze alcoliche.

Il motivo che ha scatenato la lite sfociata in rissa sarebbe un apprezzamento che il 39enne avrebbe fatto a una ragazza, non identificata, che era in compagnia dei due cittadini stranieri. I tre, che hanno rifiutato le cure mediche, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.