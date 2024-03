Lite in strada finisce nel sangue, colpito con un sasso in faccia

Una lite in strada tra senza dimora nella notte a Roma, è finita nel sangue. Due cittadini stranieri, cittadini del Bangladesh e ubriachi, stavano discutendo in viale Manzoni quando uno ha colpito l'altro alla testa con un sasso in testa.

È successo intorno all'una e 50 di venerdì 15 marzo. Il ferito, un uomo di 38 anni, è stato soccorso e portato all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo, non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri che indagano.