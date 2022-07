Centocelle: tenta di rubare monopattino, i proprietari se ne accorgono e scatta la rissa

Rissa questa notte intorno all'una, in viale della Primavera, nella periferia romana di Centocelle. Una lite scoppiata dopo che una coppia, composta da marito e moglie, ha visto un marocchino di 26 anni che stava rubando il loro monopatto, dopo aver infranto il finestrino della loro auto parcheggiata in piazzale delle Gardenie.

I tre sono venuti alle mani e per questo un cittadino ha chiamato il 112. Sul posto i carabinieri che li hanno bloccati. Denunciato a piede libero marocchino, che con sè aveva anche un coltello a serramanico, per rapina impropria. La donna è stata invece denunciata per possesso di arma da taglio, anche lei aveva infatti un coltello da cucina