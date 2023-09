Battistini, rissa in strada: sfregiato sul viso con un coccio di bottiglia

Rissa in strada nella notte di sabato scorso all'altezza di via Mattia Battistini. Secondo quanto appreso, intorno alle due, un gruppo di quattro peruviani avrebbe iniziato a litigare per banali motivi. Dalle urla si è passati poi all'azione a colpi di bottiglie e ombrelli.

Un uomo - 36 anni - è stato colpito da uno dei suoi rivali con un coccio di bottiglia, è stato sfregiato al viso e sulle braccia. Portato in ospedale in codice rosso, è ricoverato al Gemelli. La polizia di Stato accorsa sul posto indaga.

All'arrivo degli agenti gli altri rissanti erano già fuggiti. Sull'asfalto solo chiazze ematiche e l'ombrello lasciato sporco di sangue. Sembra che tutto sia nato a causa di un litigio fra ubriachi. Acquisite le telecamere di sorveglianza.