Termini, urla e pestaggi: rissa a pochi passi dalla stazione

Prima le urla, poi le scene di violenza. Ancora una rissa in strada a pochi passi dalla stazione Termini, questa volta in via Daniele Manin. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che intorno alle 16:30 hanno notato tre uomini darsele di santa ragione.

Sul posto sono accorsa un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Dopo alcuni momenti di tensione, i poliziotti hanno fermato i tre. Si tratta di tre cittadini egiziani di 29, 21 e 19 anni. I tre sono stati arrestati e portati in commissariato in attesa del rito direttissimo. Non sono chiari i motivi della lite violenta.