Via delle Tre Fontane, l'apprezzamento ad una ragazza scatena la rissa: pestato dal branco

/ Via delle Tre Fontane

È partito tutto da un apprezzamento fatto da un gruppo di ragazzi nei confronti di una ragazza che chiacchierava con degli amici. Intervenuto per difenderla, un giovane è stato aggredito dal branco prima verbalmente e poi a calci e pugni. È quanto successo nella notte tra sabato e domenica, in via delle Tre Fontane.

Chiamato il Numero Unico per le Emergenze per segnalare quanto stesse accadendo, l'operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia dell'VIII Distretto Tor Carbone, che arrivata ha bloccato un 23enne romano, rimasto ancora sul luogo della rissa mentre i suoi complici si erano dati alla fuga: arrestato, dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate.

Sono ancora in atto le ricerche degli altri ragazzi che hanno partecipato al pestaggio. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo al Sant'Eugenio, dove è stata refertata con 10 giorni di prognosi. Così in un comunicato la Questura di Roma.