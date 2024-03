Rissa in via della Magliana: due feriti

Botte da orbi alla Magliana. Una rissa fra tre giovani, con due feriti. Calci e pugni volati nella notte in via della Magliana fra tre ragazzi, tutti ventenni, per futili motivi. Sono state decine le richieste d'intervento al 112 da parte dei residenti allarmati dalle urla provenienti dalla strada del IX municipio Arvalia nella tarda serata di lunedì 18 marzo.

All'altezza del civico 239 sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno trovato i tre giovani stranieri ancora intenti a picchiarsi. Per due di loro è stato necessario il trasporto all'ospedale San Camillo e al Sant'Eugenio.

Identificati i tre sono stati arrestati per rissa e messi a disposizione della magistratura.