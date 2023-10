Magliana, si contendono ferro e rame in un cantiere e scoppia rissa a colpi di cocci di bottiglia

Si stavano contendendo ferro e rame in un cantiere in via della Magliana quando dalla lite è scoppiata una rissa, violenta, davanti agli occhi dei passanti che hanno allertato il numero unico per le emergenze.

È quanto successo intorno alle 19.30 di sabato. Sul posto i carabinieri della stazione di Villa Bonelli che hanno separato i cinque litiganti e disarmato uno di loro che era "armato" di coccio di bottiglia. I cinque sono stati denunciati. Nessuno è rimasto ferito.