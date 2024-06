La Casilina diventa un ring, l'ennesima rissa sveglia i residenti: "Noi stanchi e rassegnati" (Video)

Via Casilina, l'altezza è (sempre) quella del civico 563. Sono le 6:30 del mattino di domenica 23 giugno quando, come spesso capita, si sentono delle urla e dei rumori di cocci di vetro. Insulti in sudamericano e qualcuno che prova a mettersi in mezzo gridando "basta". Rumori così forti da svegliare i residenti di Torpignattara che affacciano davanti al Kokus Bar che costeggia la ferrovia e già oggetto di chiusure in passato per risse e schiamazzi.

In strada ci sono cinque uomini, due con le magliette strappate, e una donna. Urlano, si spintonano e poco dopo iniziano a prendersi a pugni e calci. Le immagini in nostro possesso sono chiare. Si vede un contendente in camicia affrontare il rivale ormai a petto nudo e buttarlo sull'asfalto. Gli dà due cazzotti in testa, prima dell'intervento di altri uomini che si frappongono.

Quindi è il turno del rissante in camicia finire a terra ed essere preso a calci. I cittadini, spaventati, chiamano il numero unico per le emergenze e sul posto, poco prima delle 7:30, arrivano due ambulanze e le volanti della polizia di Stato per mettere fine al parapiglia, già ripreso dagli smartphone di chi vive lì. "Ora che è estate, dalle prime ore dell'alba dei fine settimana, con persone ubriache succede sempre qualcosa. Ora la gente non si affaccia più dai balconi, purtroppo ci si sta abituando. Altri hanno paura", il racconto di un testimone a RomaToday.

All'arrivo della polizia i rissanti sono scappati via e nessuno è stato identificato. Non è chiaro, al momento, se la rissa sia iniziata nel bar e poi proseguita fuori, di certo la scena ricorda quando successo anche lo scorso autunno. Dopo quei fatti il Kokus Bar, dopo iniziò la rissa, fu chiuso dal Questore, un provvedimento non nuovo e già preso anche nel lontano 2018.