Rissa tra latinos davanti alla fermata della metro, ferito un ragazzo

Prima le urla, poi la rissa, infine il fuggi fuggi generale. Sono questi gli ingredienti che hanno condito la serata di violenza andata in scena davanti alla fermata della metro Battistini. Protagonisti alcuni ragazzi, almeno 5 come segnalato dalle diverse richieste d'intervento fatte al 112 a partire dalle 20:30 di ieri sera.

Nel dettaglio la rissa è scoppiata in via Ennio Bonifazi, altezza via Mattia Battistini dove due gruppi di giovanissimi si sono affrontati in strada a calci e pugni. Ad avere la peggio un giovane, rimasto ferito in strada, con il resto dei violenti scappati prima dell'arrivo della polizia.

Una volta sul posto gli agenti delle volanti hanno trovato il ferito ancora in terra. Da subito poco collaborativo notata la polizia ha trovato le forze di rialzarsi nel tentativo di non farsi identificare. Una fuga non riuscita al ragazzo che - oramai fermato dagli agenti - si è scagliato contro di loro. Fermato non senza difficoltà, mediante l'utilizzo dello spray al peperoncino, è stato quindi portato negli uffici del commissariato Aurelio di polizia.

Identificato in un cittadino di San Salvador di 28 anni è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Feriti lievemente due agenti, medicati e dimessi dall'ospedale San Filippo Neri.

Ascoltato dagli inquirenti il giovane ferito si è mostrato da subito poco collaborativo non fornendo informazioni né sulle cause scatenanti della rissa, né tantomeno sugli altri partecipanti alle violenze. Fra le ipotesi non si esclude quella del possibile alterco fra due bande di giovani latinos, con gli investigatori che al momento indagano a 360 gradi per ricostruire i fatti e scongiurare altri episodi di violenza.