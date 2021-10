Rissa fra ubriachi all'ombra del Cupolone, quattro arresti

Rissa fra ubriachi all'ombra del Cupolone dove la polizia ha arrestato quattro persone che si sono picchiate all'interno della Galleria PASA, a due passi da piazza del Sant'Uffizio, a San Pietro. A chiamare il 112 uno dei rissanti, un 34enne originario di Napoli, dopo aver affermato di essere stato minacciato da una persona armata di coltello nella Galleria Principe Amedeo Savoia Aosta.

Dalle prime ricostruzioni fatte dai poliziotti, anche grazie alla testimonianza resa dal capo scorta del sito dell’Esercito in servizio a piazza Sant’Uffizio, gli agenti hanno potuto capire che il 34enne insieme ad un 62enne originario di Salerno, entrambi ubriachi, si erano picchiati con altre due persone, nel sottopassaggio sottostante alla piazza con altri 2 uomini, un 30enne di origine polacca ed un altro straniero di cui è ancora in corso la identificazione, anche loro sotto l’effetto di alcol.

Dopo il trasporto di tutte le parti in ospedale per le cure del caso, una di loro, per la quale è ancora in corso l’identificazione, è stata ricoverata in ospedale per un grave trauma facciale. I due cittadini campani sono stati refertati con 4 giorni di prognosi, il 30enne polacco ha invece rifiutato ogni di cura. Tutti e 4 sono stati arrestati per rissa.