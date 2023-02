Movida violenta: maxi rissa tra giovani a Trastevere

Ancora una rissa nelle zone della movida di Roma. Questa volta siamo in piazza di San Cosimato, nel cuore di Trastevere. A denunciare la notte violenta tra sabato e domenica è la presidente del comitato Emergenza Trastevere.

Vittima del branco, composto da almeno "quindici persone", sarebbe stato un "ragazzo di colore". Alle forze dell'ordine, intervenute dopo le chiamate dei cittadini, la ricostruzione fatta da chi era lì non risulterebbe. Il motivo è che all'arrivo di volanti e gazzelle, i giovani si sarebbero dileguati. Video e foto sono stati diffusi dai cittadini sulle chat di quartiere per denunciare il degrado notturno.

La presidente del comitato, Simonetta Marcellini, ha spiegato che "ieri sera a Trastevere non c'erano controlli da parte delle forze dell’ordine, che non sono arrivate neanche quando sono state chiamate per la rissa. Inutile dire che il bar fa musica fino slle 3 e nessuno interviene. Gli unici controlli che ci sono stati in queste sere, sono stati quando c'è stata minaccia anarchica".