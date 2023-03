Rissa in pieno giorno a Trastevere: lancio di sampietrini tra gruppi rivali

Una rissa tra minorenni in pieno giorno nel quartiere Trastevere, a Roma. Poco prima delle 14 due gruppi di ragazzi all'incrocio tra viale Trastevere e via delle Fratte di Trastevere, si sono picchiati con calci e pugni.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, alcuni giovani, che si sono poi dileguati, avevano in mano dei sampietrini. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Un ragazzo minorenne è stato visitato dal 118 sul posto. Il giovane non ha voluto andare in ospedale. Sul posto la Polizia.