Malamovida sul litorale, rissa tra minori davanti al locale: 15enne perde un dente

Torna la movida violenta sul litorale. A Civitavecchia, in due occasioni, sono andate in scena risse tra minori. Aggressioni filmate con gli smartphone e diffuse nelle chat. In un caso un 15enne è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi. La lite, tra minorenni italiani, avvenuta nei pressi della Marina, risalirebbe a due notti fa.

Il ragazzo, a causa di un colpo ricevuto al volto, avrebbe perso un dente: trasportato all'ospedale San Paolo, i medici gli avrebbero riscontrato anche un ematoma cerebrale, causato probabilmente da un calcio, che ha reso necessario l'immediato trasferimento al Gemelli di Roma. La prognosi è di 30 giorni e sul caso indaga la polizia.



Nelle serate precedenti, anche in questo caso, c'è stata una rissa tra ragazzi molto giovani. Dalle immagini, riprese con i cellulari e diffuse sui social network, se ne vede uno discutere con un addetto alla sicurezza della spiaggia nei pressi di un noto locale del lungomare. La discussione poi si trasforma in rissa, ma su questo episodio non risultano denunce.