Ancora risse tra giovanissimi a Trastevere: la testata e poi il lancio di bottiglie. In 4 nei guai

Prima la testata, poi il lancio di bottiglie. Sarebbe nata così la rissa tra giovani scoppiata nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre in vicolo del Bologna, nel cuore di Trastevere.

A raccontarlo agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione, un ragazzo italiano di 21 anni, il quale avrebbe riferito di essere stato percosso da tre ragazzi che si sono dati subito alla fuga. Intercettati e fermati poco dopo a piazza Trilussa dalla Polizia, si tratta di 2 minorenni e un 20enne, tutti italiani. Deferiti in stato di libertà per minaccia aggravata e lancio di bottiglie di vetro.

L'intervento di Polizia si è svolto nell?ambito dei servizi speciali di controllo del territorio, sotto indicazioni del Comitato per l?ordine e la sicurezza pubblica, che punta ad una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle zone della movida romana. Al termine dei controlli effettuati nella serata di sabato 19 novembre, sono 53 le persone identificate. Due le sanzioni amministrative elevate per vendita di alcool oltre l?orario consentito e senza l?autorizzazione per la somministrazione.