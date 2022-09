Prima la lite, poi la rissa: panico sulla via Tiburtina

Prima la lite, poi la rissa nel corso della quale ad avere la peggio sono stati due poliziotti. Succede a Borgonovo, frazione del comune di Tivoli, dove gli agenti sono intervenuti nella serata di mercoledì per una donna in escandescenza che stava discutendo animatamente con un parente. Sul posto i poliziotti del commissariato di Tivoli hanno trovato una donna, una 42enne del posto, in forte stato di agitazione che, dopo essersi scagliata contro gli agenti, per cause ancora da accertare, ha riversato la sua rabbia contro due ragazze che si trovavano alla fermata del bus, aggredendole a calci e pugni.

L’intervento dei poliziotti, finalizzato a far desistere la donna dalla violenta aggressione, è stato ostacolato da due parenti della donna, entrambi 34enni, tanto da richiedere i rinforzi con il personale di un'altra volante che, a fatica, è riuscito a bloccare i due uomini.

La situazione ha visto momenti di tensione quando dai palazzi adiacenti del quartiere Borgonovo di Tivoli Terme, sono scesi in strada numerosi residenti, tra cui parenti e conoscenti delle due minori aggredite, allo scopo di difenderle e, nel contempo, di aggredire i fermati.

Solo il sopraggiungere di altre pattuglie della polizia e dell’arma dei carabinieri ha evitato il peggio, consentendo agli agenti di mettere in sicurezza i fermati e di accompagnarli al commissariato. A causa della violenta resistenza opposta dagli indagati nelle fasi dell’arresto due agenti hanno riportato lesioni e sono ricorsi alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Gli indagati sono stati tratti in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli, la quale dopo la convalida dell’arresto ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg. Uno degli indagati è stato anche deferito in stato di libertà per aver danneggiato una porta del commissariato di polizia e alcuni suppellettili.