Notte violenta a Testaccio: maxi rissa all'uscita dal locale

La serata con gli amici in un locale, qualche bicchiere di troppo e poi le violenze. Scenario della maxi rissa le strade di Testaccio, dove lo scorso weekend si sono affrontate due comitive di giovanissimi a calci e pugni. Le botte in piazza Testaccio, scoppiate per un apprezzamento di troppo ad una ragazza.

Decine le chiamate arrivate al 112 poco dopo le 2:00 della notte fra il 2 ed il 3 ottobre che indicavano schiamazzi, urla e una rissa fra due gruppi di ragazzi di origine sudamericana. Intervenute sul posto le volanti della polizia dei rissanti non c'era però traccia. Rissa ripresa anche con un telefono cellulare che immortala una ventina di giovani ragazzi e ragazze picchiarsi nella piazza del quartiere della movida del I Municipio Centro Storico.

Ascoltati alcuni testimoni gli agenti hanno poi cercato informazioni nei pronto soccorso per accertarsi se qualcuno fosse andato a farsi medicare per le percosse ricevute durante la rissa, ma senza esito.