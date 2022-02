Street fighter Testaccio, quando la movida infrasettimanale si trasforma in risse da strada: due feriti

La zona di Testaccio, quella della movida, sembra ormai senza controllo. I cittadini, come spesso raccontato anche a RomaToday, hanno paura e la sera si barricano letteralmente in casa. E non solo nei week end. Le notti esagerate e alcoliche dei giovani, infatti, ormai sono diventate un'abitudine anche in mezzo alla settimana.

I locali, stando ai racconti di chi vive lì, "sparano musica ad alto volume" e fungono da punto di ritrovo per ragazze e ragazzi che cercano divertimento notturno. Sempre con il bicchiere in mano. Soprattutto in strada. Il popolo della notte, quello infrasettimanale, è fatto per lo più da stranieri. Gruppi di sudamericani che abitano nei dintorni del rione storico e studenti in Erasmus a Roma. Sono loro i frequentatori dei locali dalle serate tra il martedì e il giovedì.

Così, decine di giovani si ritrovano a "sbocciare" fino alle prime ore del mattino seguente. Fiumi di alcol che, come è facile prevedere, fanno andare su di giri i popolo della movida testaccina, dando vita a risse che scoppiano per uno sguardo di troppo o un parola detta senza pensare alle conseguenze. Tra le tre e le quattro del mattino di mercoledì 9 febbraio, se ne sono contate due di scazzotate. Sono dovute intervenire anche le ambulanze e le forze dell'ordine per sedare gli animi.

Il bilancio, per fortuna non grave, racconta di due i ragazzi feriti, uno medicato sul posto e l'altro, invece, portato per una vistosa ferita alla testa in ospedale. "Perdeva sangue", racconta chi era lì. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al San Camillo. Fatto sta che queste risse, come già successo in passato nelle notti romane, vengono anche riprese dagli smartphone con i video che fanno il giro delle chat. Nelle ultime immagini riprese si vede un giovane, a petto nudo, che sferra un pugno in pieno volto al rivale. Nessuno è stato fermato o denunciato, ma le forze dell'ordine sono già al corrente di quanto accade nel quartiere.

I residenti, infatti, giorni fa hanno presentato un esposto per sottolineare propro le tante, troppe, risse che avvengono costantemente fuori dai locali. L'ultimo episodio nel week end, alle 4 del mattino di sabato scorso. A documentarlo, anche in questo caso, alcune immagini video nelle quali si vede un gruppo di ragazzi che menano le mani.

Un paio cadono sull'asfalto, i fari delle auto li illuminano e il resto di loro, quasi incurante, continua lo 'street fight' alla vaccinara. Il 'Comitato Rione Testaccio', giorni fa ha presentato un esposto appuntando una serie di criticità. I residenti ora vogliono risposte dall'amministrazione comunale e dalle forze dell'ordine.