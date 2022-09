Street fighter Testaccio, violenta rissa fuori dal locale: coperto di sangue chiede aiuto alla polizia

Un ragazzo con la camicia sporca di sangue che chiede aiuto alla polizia. Un altro, al telefono, che urla. Più avanti una giovane, invece, che chiede di smetterla di litigare. Il tutto mentre in lontananza si sentono rumori di vetri infranti, quelli delle bottiglie di birra lanciate contro i rivali. La zona dei locali di Testaccio è ormai un far west e alle 5 del mattino di domenica è andata in scena l'ennesima rissa.

Due le persone ferite e portate al San Camillo in codice giallo. Ad indagare sul caso è la polizia, arrivata sul posto. Quello che resta, però, è un copione già visto. I cittadini, come spesso hanno raccontato a RomaToday, hanno paura e la sera si barricano letteralmente in casa. Nelle ore della movida la zona che ospita uno dei rioni storici di Roma è diventata "pericolosa". L'area tra via Monte Testaccio e l'inizio di via Nicola Zabaglia è ormai in un ring a cielo aperto.

Risse tra giovani che, spesso ubriachi, usano le mani e coltelli. Che si lanciano birre o anche monopattini, come successo questa mattina. Le immagini che alcuni residenti hanno inviato alla nostra redazione sono evidenti e descrivono l'ennesima scena da 'Street Fighter' all'uscita dalle discoteche. In un video si vede anche un ragazzo con la camicia sporca di sangue che corre incontro alla volante della polizia.

In un altro, un'auto con il parabrezza sfondato per il lancio di un monopattino. Stando a quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato da una discussione tra ragazzi italiani e sudamericani. Una lite, probabilmente, per uno sguardo di troppo ad una ragazza.

Ad un certo punto il gruppo dei sudamericani avrebbe chiamato i rinforzi iniziando così la serie di lanci di oggetti, tra pietre e bottiglie, contro il rivale. "C'è uno col coltello, aiuto. Me dovete aiutà", si sente urlare il ragazzo insanguinato in strada che si rivolge alla volante che passava di lì.

I poliziotti, arrivati sul posto, trovano pochi giovani. Altri nel frattempo riescono infatti a dileguarsi. I residenti che raccontano quanto vedono preferiscono rimanere anonimi: "Noi qui ci viviamo, ma siamo stanchi. Le notti non dormiamo più. Eppure siamo in una delle zone più belle di Roma". Ma sono stanchi, come spiegano al nostro quotidiano: "Siamo abbandonati, la politica non ci ascolta e i gestori dei locali la fanno da padrone".