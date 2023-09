Rissa in strada a colpi di spranga: agenti intervengono e sequestrano hashish e un coltello

È stata una segnalazione "per rissa" giunta al 112, a far intervenire a Nettuno gli uomini del commissariato i quali, appena giunti sul posto, hanno effettivamente riscontrato la presenza di due persone che si stavano rincorrendo armate entrambe di una spranga.

Una volta bloccati e identificati i soggetti, gli agenti, al fine di verificare la possibile presenza di ulteriori persone coinvolte, si sono recati presso l’abitazione di uno dei fermati, rinvenendo, nei pressi della porta blindata di accesso, uno zaino con all’interno oltre otto etti di hashish e un bilancino di precisione.

Durante il prosieguo del controllo sono stati recuperati un secondo bilancino di precisione e un coltello con una lama di 21 centimetri.

Il 31enne marocchino, domiciliato nell’abitazione suddetta, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e inoltre entrambe le persone sono state denunciate per rissa e lesioni, misure convalidate in seguito dall’autorità giudiziaria.