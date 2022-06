Maxi rissa tra senza fissa dimora davanti alla stazione Termini

Una maxi rissa tra senza fissa dimora è andata in scena nella notte dell'8 giugno, in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri del nucleo scalo Termini per sedare gli animi ma un giovane coinvolto nella zuffa, un 24enne del Marocco, si è scagliato contro di loro.

Il ragazzo ha prima inveito contro i carabinieri e poi ha estratto dalla tasca dei pantaloni un paio di forbici, iniziando a minacciarli per evitare l'identificazione. I carabinieri sono riusciti poi a bloccarlo. Il 24enne è finito quindi in manette con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e il suo arresto è stato convalidato durante l’udienza tenutasi presso le aule del Tribunale di Roma.