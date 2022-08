Rissa a colpi di spranghe e bastoni fuori dal locale, feriti tre romani

Rissa all'alba in Salento. A darsele di wanta ragione due gruppi di giovanissimi in villeggiatura sulla costa pugliese, un gruppo di romani ed uno di ragazzi campani. Le violenze in località Baia Verde, a Gallipoli, all'esterno di una discoteca.

La rissa è sarebbe scoppiata per futili motivi, all'esterno di un noto locale notturno del comune della provincia di Lecce dove i contendenti sono venuti a contatto. Botte da orbi nel corso delle quali sono sbucate spranghe di ferro e bastoni. A rimanere feriti i tre ragazzi romani, fra i quali un minorenne. Per loro si è reso necessario l'intervento del 118 con i giovani medicati sul posto.

Indagini in corso da parte degli investigatori del commissariato di Gallipoli, che stanno lavorando per risalire all’identità dei ragazzi campani e svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.