Rissa in strada, 14enne prova a scappare e scaglia una bici contro i carabinieri

"Rissa in strada fra ragazzini a Cinecittà", a lanciare l'allarme nella serta di martedì un residente dopo aver notato tra giovani picchiarsi nell'omonima piazza del quartiere del Tuscolano. Intervenuti sul posto i carabinieri, i litiganti hanno provato a scappare con uno di loro che, nel tentativo di divincolarsi, ha scagliato una bici contro un militare, riuscito a schivarla senza riportare conseguenze fisiche.

In particolare la rissa ha coinvolto tre giovanissimi, venuti alle mani per cause ancora da accertare in piazza di Cinecittà. Una lite violenta che ha attirato l'attenzione degli abitanti del quartiere con un residente che ha poi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Cinecittà. Riusciti a scappare in due, il terzo ha provato il tutto per tutto come gli amici e dopo aver afferrato una bici in sharing l'ha lanciata contro i militari.

Bloccato dai carabinieri è stato poi Identificato in un giovane ragazzo romano di 14 anni. Riaffidato al padre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rissa.