La maxi rissa fuori dal ristorante fra camerieri e turisti

Una maxi rissa fuori al ristorante fra un gruppo di turisti e due camerieri. Sono state decine le chiamate arrivate al 112 intorno alla mezzanotte: "Si stanno picchiando in strada", l'allerta lancata dai residenti allarmati dalle urla che provenivano dalla strada del quartiere Prati. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno trovato sette persone che se le davano di santa ragione.

In particolare la lite è scoppiata in via Andrea Doria, fuori da un ristorante etnico orientale. I militari dell'arma della compagnia Roma Trionfale e quelli del nucleo radiomobile hanno quindi sedato la rissa. Affidati alle cure del personale del 118 i sette rissanti sono quindi stati trasportati in ospedale.

Ascoltati i protagonisti della rissa, cinque cittadini britannici e due cinesi, secondo la versione fornita agli investigatori la lite, nata per futili motivi nel locale di via Andrea Doria, è poi proseguita in strada. Identificati, i sette uomini sono stati denunciati per rissa e lesioni.