Ponte della Musica, la rissa tra minorenni finisce (ancora) sui social. A Palocco scazzottata tra ragazze

Sabato pomeriggio, in due distinte situazioni, giovani e minorenni si sono picchiati in strada. Qualcuno di loro è stato identificato

Immagine dal video di Welcome To Favelas

Le risse in strada tra giovani (molti dei quali minorenni), non sembrano passare di "moda" a Roma. Dopo i fatti successi al parco archeologico di Ponte di Nona, ieri si sono registrate altri due tafferugli tra ragazzi e ragazze: uno a Casal Palocco e l'altro, più "scenico", al Ponte della Musica. Quasi uno stile di vita - quello delle risse per "noia" - tanto che spesso le immagini di quelle scazzottate vengono prese e diffuse sui social, con le piattaforme on line che diventano una sorta di arena, uno Colosseo 2.0.

Il primo caso, quello della maxi rissa di sabato 5 dicembre sulla terrazza del Pincio, sembra aver fatto da apripista in questo senso. Immagini talmente virali da diventare quasi un "modello", con appuntamenti dati sui social per poi vedersi di persona e menare le mani, una dinamica che sarebbe avvenuta anche venerdì a Ponte di Nona: sul caso indaga la polizia locale.

E sabato scorso lo scenario - e le modalità - si sarebbero replicate anche al Ponte della Musica. L'appuntamento prima e la rissa poi, puntualmente finita poi sul web. Tutto è andato in scena alle 21: due gruppi diversi si sono affrontati a suon di pugni e calci.

Dalle immagini si vedono alcuni ragazzi - filippini e tra questi anche dei minorenni - picchiarsi contro un altro gruppo di giovani. Un passante ha ripreso la scena con il suo cellulare, qualcuno ha chiamato la polizia che, però, quando è arrivata sul posto, ha trovato solo una manciata di ragazzi che hanno raccontato cosa visto, prima di venire identificati. Non ci sarebbe stato nessun ferito. Le immagini sono state diffuse domenica sui canali social di Welcome To Favelas, così come accaduto al Pincio.

Sempre il 6 marzo un'altra rissa. Alle 18, gli agenti del distretto Lido diretti sono dovuti intervenire al centro commerciale Le Terrazze a Casal Palocco per una scazzottata tra due ragazze nell'area commerciale. Dopo gli insulti reciproci, le due sono passate alle mani e sono state separate dai rispettivi amici. Nessuno è rimasto ferito anche in questo caso.