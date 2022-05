Rissa all'alba davanti alla stazione Termini, due feriti

Si sono picchiati, presi a pugni davanti ai passanti che intorno alle 5 del mattino già stavano animando la stazione Termini. Una rissa è andata in scena oggi, 4 maggio, in piazza dei Cinquecento. A prendersi a pugni sono stati due senza fissa dimora.

I due uomini hanno urlato e si sono colpiti fino all'intervento dei carabinieri del nucleo scalo Termini e del reparto in moto. I due, feriti, sono stati sedati e portati dal 118 al policlinico Umberto I e al San Giovanni. Non sono in gravi condizioni.