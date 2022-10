Rissa fuori dal bar, ragazza impugna una pistola (giocattolo) e minaccia i presenti

Rissa fuori da un bar a Marconi dove sei persone si sono picchiate in strada. Il parapiglia nel pomeriggio di giovedì nei pressi di un esercizio commerciale che si trova in via Ascanio Sobrero. A scatenare le violenze una lite tra due fidanzati che ha poi coinvolto le altre persone presenti fuori dal locale.

Nel corso della lite una ragazza ha estratto una pistola, risultata essere un giocattolo, priva del tappo rosso, con cui ha minacciato i presenti. Poco dopo, sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato le persone presenti. Medicata sul posto dal personale del 118 per una donna rimasta ferita.

La pistola che nel frattempo era stata gettata in un cassonetto dell’immondizia, è stato poi recuperata dai militari dell'Arma. La ragazza che aveva la disponibilità dell’arma è stata denunciata.