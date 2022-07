Rissa a colpi di sedia davanti alla caserma dei carabinieri, danneggiata auto di servizio

Violenta rissa nella notte fra turisti a piazza Venezia, davanti alla caserma dei carabinieri. A darsele di santa ragione quattro uomini ubriachi, due cittadini statunitensi di 31 e 33 anni e due svedesi di 28 e 34 anni. Una furibonda rissa nel corso della quale uno dei partecipanti ha preso una sedia di un tavolo all'aperto di un locale vicino scagliandola contro i suoi contendenti.

La rissa è scoppiata intorno alle 2:00 della notte del 30 luglio. Le violenze non sono passate inosservate al militare di guardia del comando carabinieri Roma Piazza Venezia intervenuto assieme agli altri colleghi per fermare i contendenti. Nel corso delle violenze i quattro sono finti addosso ad un'auto di servizio in sosta davanti alla caserma danneggiandola.

Bloccati ed identificati sono stati medicati con prognosi sino a 5 giorni all'ospedale Santo Spirito ed arrestati per rissa Nei loro confronti è stato proposto il Divieto di accesso in aree urbane (Dacur), il cosiddetto Daspo Willy.