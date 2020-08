Trastevere, violenta rissa notturna in piazza Trilussa: cinque giovani in ospedale

Ancora caos questa notte nelle piazze della movida. A Trastevere, poco prima delle 3, sono stati fermati 5 giovani romani tra i 20 e i 30 anni responsabili di una violenta rissa in piazza Trilussa.

Tutti incensurati, quattro sono finiti in manette per rissa aggravata, mentre il quinto è stato denunciato. Quattro medicati con prognosi dai 5 ai 30 giorni, mentre uno di loro è stato ricoverato. Alla base della lite, degenerata in una violenta aggressione, ci sarebbero degli apprezzamenti ad alcune ragazze. Sul posto i Carabinieri.

Un intenso weekend di controlli quello appena trascorsi, con i militari impegnati in più quartieri per il contrasto alla movida violenta. Sono oltre 300 le persone identificate, 31 di queste sono state sanzionate all'interno di un'associazione culturale a San Lorenzo, per violazioni delle norme anti Covid-19 sugli assembramenti, mentre altre due persone sono state sanzionate, sorprese a sostare su ponte Sisto mentre sorseggiavano delle bevande alcoliche, in violazione della delibera dell’Assemblea Capitolina che ne vieta il consumo dopo le 23. Multati entrambi di 160 euro.

I Carabinieri hanno controllato anche 16 attività commerciali, e solo 2 di queste sono state sanzionate, una a Trastevere per la omessa tracciabilità degli alimenti e una a San Lorenzo per la violazione delle norme anti Covid-19, con la chiusura di 5 giorni.