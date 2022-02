Rissa in strada a piazza Indipendenza: accoltellato un 24enne. È in prognosi riservata

Prima le urla, poi la rissa. Sull'asfalto, accasciato in una pozza di sangue, un ragazzo. Scena da lotta in strada, nella serata di mercoledì in piazza dell'Indipendenza, in zona Castro Pretorio, a pochi metri dalla stazione Termini. Il parapiglia, secondo quanto ricostruito, è iniziato intorno alle 19 e ha visto protagonisti almeno otto stranieri. Uno di questi, un 24enne di origine libica, è stato accoltellato più volte al fianco e ad una gamba.

Ferito, è stato soccorso dal personale del 118. Medicato, è stato ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I. All'arrivo delle volanti della polizia di stato c'è stato il fuggi fuggi degli altri partecipanti alla rissa. A terra è rimasto solo il 24enne ferito.

I video delle telecamere della zona potrebbero aver ripreso quanto accaduto. La polizia che indaga, non esclude ancora nessun movente. È caccia all'aggressore, colui che materialmente ha sferrato le coltellate, e agli altri violenti.