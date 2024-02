Street Fighter piazza di Spagna, 15enne picchiata da tre bulle. Allarme sicurezza nelle vie dello shopping

Piazza di Spagna e le vie dello shopping di Roma non sono sicure. La richiesta di maggiore sicurezza, dopo le denunce di dei commercianti, si fa sempre più pressante. D'altronde le grida d'allarme non sarebbero infondate e i fenomeni delinquenziali stanno aumentando in quello che in molti etichettano come il cuore del commercio della Capitale.

L'ultimo episodio reso noto solamente nelle ultime ore, riguarderebbe un pestaggio consumato sotto gli occhi dei tanti romani e turisti presenti. Vittima una ragazza di 15 anni, brutalmente aggredita nel tardo pomeriggio del 27 gennaio da tre donne fra i 20 e i 25 anni nel McDonald's di piazza di Spagna. Era un sabato.

Secondo quanto appreso, la vittima e le tre donne stavano litigando per un posto a sedere, una sedia. Poi, all'improvviso, il gruppo ha preso per i capelli e poi a schiaffi e calci la minorenne che è finita in ospedale e ha denunciato il fatto alla polizia di Stato. La quindicenne, che era nel fast food per festeggiare un compleanno, ha riportato ferite guaribili in 30 giorni, secondo fonti della Questura, dopo diverse visite mediche alle quali si è sottoposta.

Violenze in serie al centro

Una aggressione che aumenta la serie di denunce che i commercianti hanno denunciato in tutta la zona del Tridente. Bravate, aggressioni e violenze che, secondo gli esercenti, finirebbero anche sui social. Nell'ultimo fine settimana, invece, un ragazzo è stato preso di mira con pugni e calci a piazza di Spagna da un gruppo di giovani che lo ha poi rapinato di qualche oggetto di bigiotteria che aveva indossato. E poi ancora la serie di "manolesta" che rapinano soprattutto i turisti a bordo dei mezzi pubblici e mentre camminano tra le vie del centro.

L'allarme dei commercianti

Una mancata sicurezza che ha portato i commercianti a scrivere al questore Carmine Belfiore e al comandante generale dei vigili urbani Mario De Sclavis per chiedere maggiori controlli: "Abbiamo inviato una lettera lo scorso primo febbraio - ha detto a RomaToday il presidente di Confcommercio Roma, David Sermoneta - Da molto tempo le zone di Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli e rampa Mignanelli, durante il sabato e la domenica, sono teatro di scontri sempre più violenti".

Secondo Sermoneta, lo scompiglio lo creerebbero "gang" che arrivano dalla periferia. Qualche sabato fa, "oltre ad un accoltellamento abbiamo dovuto registrare anche una serie di accessi 'indesiderati' presso i negozi di Valentino ed Ermanno Scervino".

"Le forze dell'ordine mi hanno contattato - ha aggiunto Sermoneta - mentre dal Comune e dal I Municipio nessuno ci ha dato un rincontro alla nostra denuncia". L'unico che si è fatto vivo è stato il consigliere del Pd, Mariano Angelucci che inviato un solletico per un "rafforzamento" con presidio "fisso della polizia locale per "tutelare piazza di Spagna, piazza Mignanelli e rampa Mignanelli".