Rissa davanti alla stazione Termini, 4 arresti

Ancora una rissa nella zona della stazione Termini. In piazza dei Cinquecento, la scorsa notte, quattro persone si sono picchiate. A dare l'allarme alcuni passanti. I carabinieri sono così intervenuti per sedare una rissa tra cittadini nordafricani, e hanno arrestato in flagranza 4 cittadini tunisini, tutti senza fissa dimora e con precedenti che, sotto l'effetto dell'alcol hanno iniziato a colpirsi violentemente tra loro con calci e pugni.

Gli altri controlli

I carabinieri era già in quella zona perché stavano controllando l'area. I militari hanno infatti denunciato altre cinque persone, per altri motivi. Un 24enne del Marocco è stato trovato in possesso di un grosso paio di forbici in piazza dei Cinquecento. Un 23enne romeno trovato in possesso di una tronchese.

Due cittadini italiani per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e un cittadino iracheno per inosservanza del D.a.c.u.r. emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma.