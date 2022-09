Rissa nel parcheggio del supermercato a colpi di martello e tirapugni

Mazze, tirapugni, manganelli telescopici e martelli. Poi le urla e le violenze. Paura nel parcheggio di un supermercato a Ladispoli dove cinque uomini si sono affrontati dando vita ad una rissa che ha visto coinvolti due nuclei familiari. Quattro i feriti, tutti trasportati in ospedale con fratture e lesioni. Particolarmente grave un 43enne, colpito con un martello alla nuca e trasportato in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma.

La rissa è scoppiata intorno alle 20:30 di sabato sera nell'area di parcheggio di un supermercato di via Glasgow. A darsi appuntamento per chiarire delle questioni in sospeso gli appartenenti a due nuclei familiari - entrambi romeni - tutti residenti a Ladispoli. Dalle parole i partecipanti sono quindi passati ai fatti, impugnate le armi ed oggetti contundenti è quindi scoppiata la rissa. Violenze che hanno gelato il sangue dei tanti clienti che si trovavano nel parcheggio dell'esercizio commerciale del comune del litorale laziale.

Sono infatti state decine le richieste d'intervento fatte al 112. Una volta sul posto gli agenti delle volanti del commissariato di Ladispoli ed i carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno trovato quattro cittadini romeni feriti. Affidati alle cure del 118 sono stati trasportati due all'Aurelia Hospital, uno all'ospedale Sant'Eugenio ed un quarto - il più grave - al policlinico Gemelli, tutti in prognosi riservata. Ad avere la peggio un 43enne, che dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al nosocomio romano di via della Pineta Sacchetti dopo essere stato ferito alla testa con una martellata.

In attesa di chiarire i punti della vicenda e le cause che hanno portato i due nuclei familiari ad affrontarsi quattro persone, tutti cittadini romeni di 31, 32, 37 e 43 anni - fra i quali tre fratelli - sono state denunciate per rissa.