Rissa fra ragazzi sul lungomare: 25enne finisce in ospedale

Sono scappati all'arrivo dei carabinieri. A darsele di santa ragione una decina di ragazzi, venuti alle mani per futili motivi sul lungomare di Torvaianica. La rissa la sera di Pasquetta. Ad avere la peggio un 25enne del posto, rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 la sera di lunedì 10 aprile da viale Francia, sul lungomare del comune del litorale laziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno trovato solamente un 25enne, ferito. Tramite l'ambulanza del 118 il giovane è stato quindi trasportato in ospedale dove lo hanno refertato e dimesso con sei giorni di prognosi.

Ascoltati alcuni testimoni, nessuno ha sporto denuncia né querela.

La maxi rissa di Fregene

Una Pasquetta violenta, con un'altra rissa che è scoppiata sempre sul litorale laziale, in particolare davanti a un locale di Fregene. A farne le spese tre ragazzi di 22 e 24 anni, con uno trasportato al Gemelli di Roma in codice rosso. A picchiare il gruppo di amici sarebbe stata una comitiva di Roma, tra loro anche esperti in Mma.