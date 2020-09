Torresina, la festa dei 18 anni al parco finisce in rissa: indagano i carabinieri

Una festa di 18 anni si è trasformata in rissa, in un parco della Torresina, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per identificare i partecipanti alla violenta lite, si tratterebbe soprattutto di minorenni.

Tutto sarebbe iniziato quando, nella notte tra il 21 e il 22 settembre un gruppo di amici si è recato nell'area verde del quartiere per festeggiare i 18 anni di una ragazza, brindadno a mezzanotte.

Ad un certo punto, secondo le testimonianze dei giovani presenti, un secondo gruppo di ragazzi e ragazze ha iniziato a importunare i giovani che erano lì per la festa dei 18 anni. Dopo qualche insulto, però, è scattata la rissa.

Una ragazza ha iniziato a tirare i capelli a una 17enne che era lì per il compleanno. Un giovane, che tentava di separarle è stato preso a calci e pugni, anche quando era a terra secondo i racconti. Ferite che lo hanno costretto a recarsi in ospedale.

Feriti, lievemente, anche altri due ragazzi. Tanti i residenti che, sentite le urla, hanno chiamato i carabinieri e notato la scena. "Erano tanti minorenni. - racconta Luca S. su Facebook- Per come si stavano mettendo le cose poteva andare peggio".

E proprio dai social che è arrivata anche la testimonianza Francesca R., zia di una delle vittime del branco: "Il gruppetto di mio nipote stava brindando per un diciottesimo di una ragazza, si sono avvicinati i soliti che da un po' di tempo tutte le sere danno problemi al quartiere e non sono di Torresina, hanno cominciato a dare fastidio e hanno cominciato ad alzare le mani anche sulle ragazze. È scesa anche la mamma della festeggiata e anche lei è stata spintonata. Vogliamo più pattuglie nel quartiere".

Un monito, questo, condiviso da tanti residenti: "Le ragazze urlavano e si sentiva fino a casa mia. - racconta Laila - C'è un gruppo di ragazzi che sta creando il panico la sera tra i giovani del quartiere. Vogliamo telecamere e presidi fissi".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ottavia con i colleghi della compagnia di Trionfale che sono al lavoro per identificare i partecipanti alla rissa. Indagini in corso.