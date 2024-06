San Lorenzo, lite finisce nel sangue: preso a bottigliate. Il ferito ha provato a scappare dal 118

Ancora una rissa a San Lorenzo. Ancora una lite finita nel sangue. Scenario, anche qui non è una novità, il parco dei Caduti della Resistenza, dove di recente si sono registrati altri episodi di violenza.

Nel pomeriggio di domenica decine di chiamate sono giunte al numero unico per le emergenze. Sul posto tre ambulanze e due volanti della polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito due uomini hanno urlato e litigato nel parco. Uno, dopo aver rotto un coccio di bottiglia, ha ferito il rivale, un 42enne, tagliandolo al dito, lacerato sui legamenti.

Soccorso, il ferito è stato portato in ambulanza dal personale 118. Una volta dentro, però, è scappato, ancora sanguinante, in strada. A bloccarlo definitivamente ci hanno pensato i poliziotti. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Umberto I, con 4 punti di sutura. Ne avrà per sette giorni. Il suo rivale, invece, è scappato via.

Ad avere la peggio nella lite violenta anche una donna che, nel tentativo di dividere i due, è stata graffiata al volto. A farsi cassa di risonanza dei fatti è stata la pagina Instagram "Resist San Lorenzo", che anche ha pubblicato anche video arrivati da alcuni cittadini del quartiere universitario.