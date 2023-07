Uno sguardo di troppo a una ragazza fa scoppiare la rissa: scazzottata in piazza tra comitive

Una rissa tra comitive scoppiata per motivi di gelosia, per uno sguardo di troppo a una ragazza. È quanto successo nella serata di giovedì 20 luglio a Ostia Antica, in piazza Gregoriopoli, la strada che affaccia sul borgo del quartiere. Lì, intorno alle 22, due gruppi di giovani si sono picchiati. Diversi presenti hanno allertato i carabinieri accorsi sul posto.

Al loro arrivo erano presenti due fratelli di 37 e 33 anni e un ragazzo, sanguinante, di 36 anni. Quest'ultimo, rivale dei due, è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia con traumi facciali, dopo essere stato colpito a pugni sul viso. Ne avrà per 15 giorni. I tre sono stati comunque portati in caserma e la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.