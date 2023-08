Maxi rissa tra 60 minorenni a Ostia: prima gli insulti per uno sguardo di troppo e poi le botte per il quartiere

Una maxi rissa tra almeno sessanta adolescenti tra gli undici e i sedici anni è andata in scena a Ostia nella serata di venerdì. A raccontarla sono stati i tanti residenti che hanno assistito alla scazzottata itinerante scoppiata al luna park e proseguita fino a via delle Baleniere, la strada dello shopping del lido. In molti si sono affacciati dai palazzi. Tanti hanno scattato anche qualche foto per poi postarla su Facebook.

Sul posto, quando ormai era troppo tardi, si sono recate tre volanti della polizia di Stato che hanno identificato undici tra ragazze e ragazzi. Nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Ora cosa sia accaduto è al vaglio di chi indaga, ma via social il tam tam su cosa sia avvenuto ha già delineato un quadro.

La maxi rissa

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 22 davanti al lunapark in via Cardinal Ginnasi. Un gruppo di giovani ha iniziato a urlare, a insultarsi: "Quella è la pischella mia, non la devi guardare". La frase udita da diversi testimoni. Poi i ragazzi sono passati alle vie di fatto, con le ragazze che incitavano gli amici. In una Ostia comunque viva in una delle tante serate estive, con famiglie uscite per fare una passeggiata, qualcuno ha anche provato a intervenire ma senza fortuna.

Il gruppo, ormai sempre più nutrito, si è spostato. In molti dei giovani presenti avevano il cellulare in mano, qualcuno forse per riprendere la scena, altri invece per dare appuntamento agli amici attraverso le chat di WhatsApp. Fatto sta che poi il gruppo, sempre più nutrito, si è ritrovato prima in via delle Baleniere e poi al parco Clemente Riva.

L'arrivo della polizia

Urla, insulti, parolacce, spintoni. Poi calci e schiaffi. Un trambusto che i residenti non hanno potuto ignorare chiamando il numero di emergenza. Decine i commenti anche sui social di chi ha assistito alla maxi rissa.

"Il mio pensiero va ai genitori di quei ragazzi che, ignari di quanto accaduto, non immaginano che i propri figli possano, a volte, restare coinvolti loro malgrado in situazioni come queste. Credetemi è stata una scena da brividi. Speriamo non ci sia stato nessuno che si sia fatto male", il post di Patrizia sul gruppo 'Ostia Informa' commentato in poche ore da duecento persone, molte delle quali che hanno disegnato gli spostamenti delle comitive.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto si era già fatta quasi mezzanotte e i minorenni erano ormai spariti. I poliziotti hanno proceduto all'identificazione dei pochi ragazzi rimasti. Sul posto era presente anche un'ambulanza del 118. Al momento, fortunatamente, nessun giovane si è recato autonomamente all'ospedale Grassi. La polizia indaga.