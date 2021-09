Maxi rissa in piazza fra 30 ragazzi, feriti due giovani

Maxi rissa a Nettuno dove 30 giovani si sono affrontati in piazza. Due i feriti, un ragazzo ed una ragazza. Le violenze alle 2:30 della scorsa notte nell'area del Borgo Medioevale del Comune della provincia romana. Scene di paura nel corso delle quali una ragazza è stata colta da una crisi di panico, dopo essere stata aggredita dal 'branco' poco dopo essere arrivata in piazza per passare una serata con alcuni amci ed amiche.

Richiesto l'intervento al 112 per la segnalazione di una lite, gli agenti del Commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, si sono quindi recati in piazza Mazzini, a due passi dalla Fontana del Dio Nettuno.

Al loro arrivo i poliziotti hanno attivato immediatamente il 118 per un ragazzo e una ragazza rimasti ferirti nel corso di una lite tramutatasi in rissa. Dopo il trasporto dei feriti in ospedale gli agenti, insieme a quelli del commissariato Genzano e ad una pattuglia dei Carabinieri, hanno identificato e denunciato tutte le 30 persone coinvolte nel fatto.

Tutti i partecipanti sono stati segnalati al Questore di Roma che valuterà la successiva emissione, nei loro confronti, del Daspo Urbano e dell’Avviso Orale. Restano da accertare le cause scatenanti della rissa, scoppiata secondo i primi riscontri per futili motivi.