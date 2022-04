Tre feriti in una maxi rissa in strada: indagano i carabinieri

Maxi rissa tra due gruppi di tunisini a Roma, con tre feriti trasportati in ospedale. È quanto successo nella notte di sabato 2 aprile in via di Monteverde. Ad indagare sul caso i carabinieri. Secondo alcune testimonianze, qualche contentende era armato di spranga e coltello.

Due feriti sono stati ricoverati all'ospedale San Camillo, un altro al Santo Spirito. I tre non sono in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, a partecipare allo scontro sarebbero state almeno sette persone, poi l'arrivo dei carabinieri ha fatto disperdere il gruppo. L'area non è sorvegliata da telecamere. Si indaga sui motivi che hanno scatenato la rissa. Nessuna pista è esclusa.