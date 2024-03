Rissa al mercato settimanale

Una violenta rissa davanti alle centinaia di persone che affollavano l'area del mercato settimanale. Succede a Ciampino. Quattro gli uomini che hanno dato vita alle violenze nei pressi dell'area mercatale di via Parigi. Urla, calci e pugni che hanno allarmato le centinaia di persone che affollavano gli oltre 200 banchi del mercato del mercoledì che si tiene nel comune alle porte di Roma. A sedare la rissa i carabinieri e la polizia locale.

Sono state decine le richieste d'intervento nella tarda mattinata di mercoledì 13 marzo. Una pattuglia di due agenti della polizia locale di Ciampino in borghese, impegnata in servizio nell'area mercatale per prevenire reati predatori, ha bloccato i quattro pluripregiudicati - di età compresa fra i 43 e i 31 anni tutti del posto - che hanno scatenato una rissa per futili motivi nell'area mercatale.

In un minuto sono sopraggiunte ulteriori tre volanti della locale e tre autovetture dei carabinieri della tenenza di Ciampino. Medicati sul posto due dei contendenti, uno dei rissanti ha avuto la peggio ed è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Vannini di Roma con 30 giorni di prognosi.

Identificati in quattro uomini residenti a Ciampino, fra cui due fratelli, sono stati arrestati per rissa aggravata. La loro posizione è ora al vaglio della magistratura.