Acilia, rissa al mercato per la postazione migliore: ambulante prende a martellate il collega

Lite tra i banchi del mercato di Acilia, in via Gino Bonichi, dove venerdì mattina è andata in scena una violenta rissa tra cinque ambulanti. La discussione è iniziata intorno alle 10:30 quando i cinque hanno iniziato a lottare per accaparrarsi la postazione migliore.

La rissa è degenerata quando uno degli ambulanti ha preso a martellate un suo collega, ferendolo alla testa, davanti ai presenti. Sul posto sono così giunti gli agenti del Decimo Distretto Lido. Uno dei cinque è stato fermato e denunciato. Altri tre ambulanti, tra cui il banchista che ha usato il martello per colpire il rivale, sono invece fuggiti.

Il ferito è stato invece soccorso dal personale del 118 e portato all'ospedale Grassi di Ostia per un lieve trauma cranico. Si tratta di un marocchino di 44 anni. L'uomo non è in pericolo di vita.