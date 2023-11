Matrimonio finisce in rissa, 11 arresti

Una rissa in una giornata di festa. È quanto successo durante un matrimonio a Nettuno, comune del litorale a sud di Roma, dove poco dopo la mezzanotte gli invitati si sono fronteggiati e picchiati sul lungomare Matteotti.

A bloccarli ci hanno pensato gli agenti della polizia di Stato, adesso al lavoro per ricostruire la rissa, iniziata per motivi banali e degenerata per il troppo alcol bevuto. Qualcuno, oltre a pugni e calci, ha colpito il rivale anche con una catena. I poliziotti di Anzio intervenuti hanno così identificato e arrestato per rissa aggravata undici cittadini indiani che saranno processati per direttissima a Velletri. Sul posto anche il 118.