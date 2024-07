Maxi rissa nella notte a Marino, spunta anche un coltello: arrestate sei persone

Maxi rissa a Marino nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio, in piazza Europa. Sei persone, tre italiane e altrettanti egiziani, si sono scontrate per motivi di vicinato. Tutti sono finiti in ospedale. Il più grave un egiziano, che ha riportato una ferita da arma da taglio. Sul luogo della rissa è stato rinvenuto un coltello sporco di sangue.

Maxi rissa a Marino

La rissa è scattata intorno all’1:30 di notte a piazza Europa. Lo scontro, poi, si è spostato presso l’abitazione degli egiziani. A quel punto i residenti, allarmati dalle grida, hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri arrestando tutti e sei i coinvolti, accusati di rissa aggravata.

Il bilancio

Una volta sedato lo scontro, quattro persone sono state soccorse dal 118 con una prognosi di 3-5 giorni. Più gravi altre due, con prognosi di 20 giorni. Uno degli egiziani ha riportato una ferita da arma da taglio ma, così come per gli altri coinvolti, non è in pericolo di vita.