Violenta rissa sulla banchina del Tevere, due feriti gravi

Una maxi rissa a mani nude. Colpi proibiti e urla così forti che hanno anche attirato l'attenzione degli automobilisti che, intorno alle 20:30, transitavano con i finestrini abbassati sul lungotevere de Cenci, nel tratto che collega ponte Garibaldi al ponte Fabricio. In quattro si sono fermati e dopo essersi accostati hanno notato cosa stava accadendo sulla banchina: tre uomini si stavano picchiando selvaggiamente.

Allertati, sul posto sono così giunte due ambulanze e i carabinieri. I militari, a fatica, sono riusciti a bloccare i rissanti. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è stato portato all'ospedale San Camillo con la mandibola e il naso rotti. Un altro, invece, è al Fatebenefratelli con due costole rotte e un trauma cranico, ferite che lo costringeranno a trenta giorni di prognosi.

Medicato in ospedale anche il terzo uomo, non in maniera grave come gli altri due però. I tre, arrestati e portati in caserma, sono accusati di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito il tutto sarebbe stato generato da una banale discussione degenerata dall'alcol e scoppiata nella violenta rissa.