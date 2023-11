Colpisce auto mentre parcheggia, ragazzo scende e scoppia la rissa: 5 feriti

Una lite stradale. Poi la rissa. Cinque le persone coinvolte, tre uomini che si trovavano su un'auto e una coppia di fidanzati che si trovavano su una seconda vettura. Ad accendere la miccia un parcheggio, una manovra mal calibrata con la macchina con i tre amici che ha urtato la seconda. Dalla stessa è poi sceso un ragazzo. Parole grosse, manate al finestrino e poi le violenze, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri. I fatti domenica sera sulla via Tiburtina, in zona Santa Maria del Soccorso-Pietralata.

Sono circa le 21:30 del 12 novembre quando al 112 arrivano diverse chiamate che segnalano una furibonda lite in strada. Sulla Tiburtina intervengono i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso che trovano i cinque litiganti. Sedati gli animi - non senza difficoltà - i tre amici e i due fidanzati sono stati medicati sul posto dal personale medico del 118,

Idenficati i tre amici in tre uomini di 39, 31 e 28 anni, e il quarto giovane in un 19enne, sono stati denunciati tutti per rissa.