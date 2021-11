Ferito durante una rissa, soccorso dall'ambulanza aggredisce infermiera al pronto soccorso

Una maxi rissa in strada a Fonte Ostiense. Ad avere la peggio tre persone, poi costrette alle cure dell'ospedale. Violenze che uno dei feriti ha proseguito anche dopo il trasporto al pronto soccorso, dove ha creato scompiglio aggredendo e ferendo una infermiera. E' successo la scorsa notte nella zona dell'ex Laurentino 38.

In particolare sono stati i carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano, unitamente ai militari della Stazione Roma Garbatella e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur ad intervenire in via Giuseppe Lipparini, dove una telefonata giunta al 112 aveva segnalato una furibonda lite in strada tra numerose persone.

Sul posto, i militari hanno identificato una donna romana di 42 anni, il suo compagno convivente, un cittadino marocchino di 32 anni, e il cugino di quest’ultimo, anch’egli del Marocco di 43 anni, tutti in evidente stato di alterazione psicofisica e con delle ferite alla testa e al volto.

Da una prima ricostruzione dei fatti dei Carabinieri, è emerso che i tre avevano preso parte attiva ad una violenta discussione con altri cittadini stranieri, ma che questi erano riusciti a far perdere le loro tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.

Attivati i soccorsi per i feriti, la coppia di conviventi è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, mentre il 43enne è stato portato al Campus Biomedico: arrivato al pronto soccorso del Sant’Eugenio, il cittadino marocchino di 32 anni si è improvvisamente opposto alle cure dei medici, creando parecchio scompiglio nella struttura e aggredendo un’infermiera, alla quale ha causato una sublussazione del dito di una mano, con prognosi di 20 giorni. Per questo motivo, il cittadino marocchino è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personale aggravate.