Maxi rissa a colpi di bastone a Largo Preneste. Giovane trasportato in ospedale

Una situazione sempre più fuori controllo quella di Largo Preneste. Da tempo i residenti denunciano lo stato d'abbandono dello slargo crocevia di alcuni tra i quartieri più popolosi di Roma est. Proprio qui, nella serata di ieri, è andata in scena una rissa a colpi di bastone. A fronteggiarsi, secondo i racconti dei residenti sentiti da RomaToday, gruppi di sbandati, "visibilmente ubriachI" che hanno eletto l'area a luogo di ritrovo, quando non a loro dormitorio.

"I tanti minimarket e bar presenti in zona", racconta un residente, "vendono alcol a soggetti già segnalati alla polizia. Abbiamo denunciato più volte e le forze dell'ordine ci hanno più volte fatto presente che la zona è tenuta sotto controllo". Sabato sera, forse complice qualche bicchiere di troppo, intorno alle 21 si è materializzata una rissa. Secondo i racconti raccolti, tutto sarebbe nato per futili motivi: prima parole grosse, poi gli spintoni, poi una bottiglia lanciata. Quindi sono spuntati i bastoni.

Nel frattempo intorno, tra i presenti, è iniziato un fuggi fuggi generale. "Qualcuno si è barricato in un bar, c'era chi è corso via allontanandosi per la paura", racconta un'altra residente. Ad avere la peggio un giovane, colpito con un bastone e soccorso dagli uomini del 118. "Aveva la testa sanguinante", racconta un testimone a RomaToday, "ed è stato portato via in ambulanza".

All'arrivo di soccorritori e forze dell'ordine i protagonisti della rissa si erano già dileguati.