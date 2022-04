La rissa tra due ladri che litigano in strada per il bottino

Una furibonda lite in strada fra due ragazzi nordafricani. Motivo della zuffa? Due borse rubate che probabilmente si stavano contendendo. Questo quanto ha messo in allarme nel pomeriggio di martedì passanti e commercianti dell'Esquilino che hanno richesto aiuto al 112. In piazza Manfredo Fanti sono qundi intervenuti i carabinieri.

Dopo aver messo fine alla violenta discussione, i militari hanno trovato i due litiganti in possesso di borse contenenti oggetti e documenti di proprietà di 2 ragazze, derubate poche ore prima in zona Termini e al Colosseo.

Altra merce, perlopiù apparecchi elettronici, sono stati sequestrati dai militari che ora stanno tentando di risalire ai legittimi proprietari. I ragazzi nordafricani sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.