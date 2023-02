Lite tra famiglie alla gara di danza giovanile. Intervengono i carabinieri

Caos alla gara di danza giovanile amatoriale dove sono volate parole grosse e spintoni fra i genitori arrivati nel palazzetto di Colleverde di Guidonia per vedere i loro ragazzi esibirsi in un contest di danza moderna e hip hop. Durante la Msp Dance Cup al Cadillac Village di via Monte Nero, competizione di ballo per bambini e adolescenti alla quale partecipavano tutte le scuole della Capitale e della provincia romana, è stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma tra i parenti dei danzatori.

Caos parcheggi e posti a sedere

Il premio alla danza si è rivelato infatti più affollatto del previsto. In centinaia hanno dapprima preso d'assalto il parcheggio, dove con il passare del tempo è diventato impossibile trovare un posteggio. Da qui i primi momenti di tensione che sono poi sfociati in una violenta lite verbale sulle gradinate del Cadillac Village. Qui, secondo quanto appreso dal nostro giornale, una coppia di genitori, in cerca di due posti a sedere per assistere alla performance della figlia, avrebbe spostato alcuni indumenti che era stati posizionati da altri spettatori su due seggiolini - presumibilmente per occupare i posti.

Messisi seduti è però scoppiato il caos. Tornati i proprietari dei giacconi spostati poco prima gli animi si sono subito riscaldati. I toni si sono accesi e fra le due coppie di genitori sarebbero cominciate a volare parole grosse e spintoni, fra lo sgomento degli altri spettatori che affollavano i locali del comune della provincia nord est della Capitale.

L'intervento dei carabinieri

Allontanati dal palazzetto di via Monte Nero le coppie di genitori hanno continuato a litigare nel parcheggio del Cadillac Village. Nel frattempo - allertati da diversi genitori - sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Guidonia e quelli della stazione di Tivoli Terme che hanno poi riportato la calma. A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito, né tanto meno nessun genitore ha sporto querela di parte per l'accaduto. Una giornata con i figli rovinata dai loro genitori, che, come spesso accade, molto spesso sono molto più competitivi dei loro ragazzi.